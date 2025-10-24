Текущая цена Lazer Eyez сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены LZR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LZR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Lazer Eyez сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены LZR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LZR прямо сейчас на MEXC.

Логотип Lazer Eyez

Цена Lazer Eyez (LZR)

Не в листинге

Текущая цена 1 LZR в USD:

--
----
+3,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Lazer Eyez (LZR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:06:59 (UTC+8)

Информация о ценах Lazer Eyez (LZR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00284929
$ 0,00284929$ 0,00284929

$ 0
$ 0$ 0

--

+3,24%

-2,95%

-2,95%

Текущая цена Lazer Eyez (LZR) составляет --. За последние 24 часа LZR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LZR за все время составляет $ 0,00284929, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, LZR изменился на -- за последний час, на +3,24% за 24 часа и на -2,95% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Lazer Eyez (LZR)

$ 15,23K
$ 15,23K$ 15,23K

--
----

$ 15,23K
$ 15,23K$ 15,23K

999,41M
999,41M 999,41M

999 407 376,717759
999 407 376,717759 999 407 376,717759

Текущая рыночная капитализация Lazer Eyez составляет $ 15,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LZR составляет 999,41M, а общее предложение – 999407376.717759. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,23K.

История цен Lazer Eyez (LZR) в USD

За сегодня изменение цены Lazer Eyez на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lazer Eyez на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lazer Eyez на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lazer Eyez на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,24%
30 дней$ 0-9,52%
60 дней$ 0-54,06%
90 дней$ 0--

Что такое Lazer Eyez (LZR)

Источник Lazer Eyez (LZR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Lazer Eyez (USD)

Сколько будет стоить Lazer Eyez (LZR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lazer Eyez (LZR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lazer Eyez.

Проверьте прогноз цены Lazer Eyez!

LZR на местную валюту

Токеномика Lazer Eyez (LZR)

Понимание токеномики Lazer Eyez (LZR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LZR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lazer Eyez (LZR)

Сколько стоит Lazer Eyez (LZR) на сегодня?
Актуальная цена LZR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LZR в USD?
Текущая цена LZR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Lazer Eyez?
Рыночная капитализация LZR составляет $ 15,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LZR?
Циркулирующее предложение LZR составляет 999,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LZR?
LZR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00284929 USD.
Какова была минимальная цена LZR за все время (ATL)?
LZR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов LZR?
Объем торгов за последние 24 часа для LZR составляет -- USD.
Вырастет ли LZR в цене в этом году?
LZR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LZR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:06:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lazer Eyez (LZR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

