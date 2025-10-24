Текущая рыночная капитализация Laura AI составляет $ 7,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LAURA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,22K.

Текущая цена Laura AI (LAURA) составляет $0,00000722. За последние 24 часа LAURA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LAURA за все время составляет $ 0,02523582, а минимальная – $ 0,00000679.

История цен Laura AI (LAURA) в USD

За сегодня изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ +0,0000000326.

За последние 60 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.