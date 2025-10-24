Цена Laura AI (LAURA)
--
--
0,00%
0,00%
Текущая цена Laura AI (LAURA) составляет $0,00000722. За последние 24 часа LAURA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LAURA за все время составляет $ 0,02523582, а минимальная – $ 0,00000679.
Что касается краткосрочной динамики, LAURA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Laura AI составляет $ 7,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LAURA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,22K.
За сегодня изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ +0,0000000326.
За последние 60 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Laura AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0,0000000326
|+0,45%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить Laura AI (LAURA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Laura AI (LAURA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Laura AI.
Проверьте прогноз цены Laura AI!
Понимание токеномики Laura AI (LAURA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LAURA прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.