Токеномика KYRA (KYRA) Откройте для себя ключевую информацию о KYRA (KYRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KYRA (KYRA) I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction. Официальный сайт: https://kyraevolves.com/ Купить KYRA сейчас!

Токеномика и анализ цен KYRA (KYRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KYRA (KYRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,23K $ 9,23K $ 9,23K Общее предложение: $ 934,94M $ 934,94M $ 934,94M Оборотное предложение: $ 934,94M $ 934,94M $ 934,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,23K $ 9,23K $ 9,23K Исторический максимум: $ 0,00272698 $ 0,00272698 $ 0,00272698 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KYRA (KYRA)

Токеномика KYRA (KYRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KYRA (KYRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KYRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KYRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KYRA, изучите текущую цену KYRA!

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