Токеномика Kuma (KUMA)

Токеномика Kuma (KUMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Kuma (KUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kuma (KUMA)

Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.

Официальный сайт:
https://kuma-eth.com

Токеномика и анализ цен Kuma (KUMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kuma (KUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,16K
$ 22,16K$ 22,16K
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,16K
$ 22,16K$ 22,16K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Kuma (KUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kuma (KUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KUMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KUMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KUMA, изучите текущую цену KUMA!

Прогноз цены KUMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.