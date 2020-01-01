Токеномика KleeKai (KLEE)

Токеномика KleeKai (KLEE)

Откройте для себя ключевую информацию о KleeKai (KLEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о KleeKai (KLEE)

KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages!

This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell.

The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token.

Invest today in the future of Blockchain gaming!

Официальный сайт:
https://klee.games/
Whitepaper:
https://klee-games.gitbook.io/documentation/

Токеномика и анализ цен KleeKai (KLEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KleeKai (KLEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 308,63K
$ 308,63K$ 308,63K
Общее предложение:
$ 100 000,00T
$ 100 000,00T$ 100 000,00T
Оборотное предложение:
$ 100 000,00T
$ 100 000,00T$ 100 000,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 308,63K
$ 308,63K$ 308,63K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика KleeKai (KLEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KleeKai (KLEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KLEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KLEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLEE, изучите текущую цену KLEE!

Прогноз цены KLEE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.