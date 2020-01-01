Токеномика Klayr (KLY)
Информация о Klayr (KLY)
Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change.
As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses.
Klayr, Web3 for the new generation.
Токеномика и анализ цен Klayr (KLY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klayr (KLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Klayr (KLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Klayr (KLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KLY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KLY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLY, изучите текущую цену KLY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.