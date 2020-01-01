Токеномика Klayr (KLY)

Токеномика Klayr (KLY)

Откройте для себя ключевую информацию о Klayr (KLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Klayr (KLY)

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change.

As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses.

Klayr, Web3 for the new generation.

Официальный сайт:
https://klayr.xyz

Токеномика и анализ цен Klayr (KLY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klayr (KLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Общее предложение:
$ 191,76M
$ 191,76M$ 191,76M
Оборотное предложение:
$ 189,02M
$ 189,02M$ 189,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Исторический максимум:
$ 0,121724
$ 0,121724$ 0,121724
Исторический минимум:
$ 0,00100799
$ 0,00100799$ 0,00100799
Текущая цена:
$ 0,00551414
$ 0,00551414$ 0,00551414

Токеномика Klayr (KLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Klayr (KLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KLY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KLY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLY, изучите текущую цену KLY!

Прогноз цены KLY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.