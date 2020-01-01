Токеномика Klayr (KLY) Откройте для себя ключевую информацию о Klayr (KLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Klayr (KLY) Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Официальный сайт: https://klayr.xyz Купить KLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Klayr (KLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klayr (KLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 191,76M $ 191,76M $ 191,76M Оборотное предложение: $ 189,02M $ 189,02M $ 189,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,121724 $ 0,121724 $ 0,121724 Исторический минимум: $ 0,00100799 $ 0,00100799 $ 0,00100799 Текущая цена: $ 0,00551414 $ 0,00551414 $ 0,00551414 Узнайте больше о цене Klayr (KLY)

Токеномика Klayr (KLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Klayr (KLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLY, изучите текущую цену KLY!

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