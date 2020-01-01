Токеномика Kitten Wif Hat (KWIF) Откройте для себя ключевую информацию о Kitten Wif Hat (KWIF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kitten Wif Hat (KWIF) Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Официальный сайт: https://kwif.io/ Whitepaper: https://x.com/kwif_on_sol Купить KWIF сейчас!

Токеномика и анализ цен Kitten Wif Hat (KWIF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kitten Wif Hat (KWIF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 195,32K $ 195,32K $ 195,32K Общее предложение: $ 996,27M $ 996,27M $ 996,27M Оборотное предложение: $ 996,27M $ 996,27M $ 996,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,32K $ 195,32K $ 195,32K Исторический максимум: $ 0,00474081 $ 0,00474081 $ 0,00474081 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001963 $ 0,0001963 $ 0,0001963 Узнайте больше о цене Kitten Wif Hat (KWIF)

Токеномика Kitten Wif Hat (KWIF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kitten Wif Hat (KWIF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KWIF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KWIF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KWIF, изучите текущую цену KWIF!

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