Цена Kitten Wif Hat (KWIF)
Текущая цена Kitten Wif Hat (KWIF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 176.13K USD. Цена KWIF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kitten Wif Hat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.34K USD
- Изменение цены Kitten Wif Hat в течение дня составляет +2.40%
- Оборотное предложение составляет 996.42M USD
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За сегодня изменение цены Kitten Wif Hat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kitten Wif Hat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kitten Wif Hat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kitten Wif Hat на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.40%
|30 дней
|$ 0
|-50.38%
|60 дней
|$ 0
|-94.48%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kitten Wif Hat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.46%
+2.40%
+22.21%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
First Cat, Animal, Wif, and Hat coin on Pump.Fun. First!! No.1. Launched by the PumpFun Owner Himself!! (@a1lon9) Kitten Wif Hat is the first memecoin animal ever created on the most popular memecoin creation platform in crypto, Pump.fun. It was hidden from the public until Shogun @tankabagnale and company including Ghost @eth_taco and Coach Crypto @iamcoachcrypto stumbled upon it through sheer grinding in the trenches. It was the first token created by the co-founder of Pump.fun. It is a cat, WIF a hat. It’s on Solana, the epicenter of memecoins this cycle.
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