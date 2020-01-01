Токеномика KCCPad (KCCPAD) Откройте для себя ключевую информацию о KCCPad (KCCPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен KCCPad (KCCPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KCCPad (KCCPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 349,37K $ 349,37K $ 349,37K Общее предложение: $ 316,19M $ 316,19M $ 316,19M Оборотное предложение: $ 316,19M $ 316,19M $ 316,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 349,37K $ 349,37K $ 349,37K Исторический максимум: $ 0,442633 $ 0,442633 $ 0,442633 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00110495 $ 0,00110495 $ 0,00110495 Узнайте больше о цене KCCPad (KCCPAD)

Токеномика KCCPad (KCCPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KCCPad (KCCPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KCCPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KCCPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCCPAD, изучите текущую цену KCCPAD!

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