Токеномика Kaching (KCH) Откройте для себя ключевую информацию о Kaching (KCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kaching (KCH) Kaching is a protocol with lottery and staking as services. Официальный сайт: https://kaching.win/ Whitepaper: https://docs.kaching.win/explore-kaching/kaching-draws#four-tiers-of-prizes-what-awaits-you Купить KCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Kaching (KCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaching (KCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 202,15K $ 202,15K $ 202,15K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 274,17M $ 274,17M $ 274,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,37M $ 7,37M $ 7,37M Исторический максимум: $ 0,094286 $ 0,094286 $ 0,094286 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0007373 $ 0,0007373 $ 0,0007373 Узнайте больше о цене Kaching (KCH)

Токеномика Kaching (KCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaching (KCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCH, изучите текущую цену KCH!

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