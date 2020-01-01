Токеномика Just Cuz (CUZ)

Токеномика Just Cuz (CUZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Just Cuz (CUZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

Официальный сайт:
https://memsite.fun/justcuz

Токеномика и анализ цен Just Cuz (CUZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Just Cuz (CUZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 80,41K
$ 80,41K$ 80,41K
Общее предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
Оборотное предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 80,41K
$ 80,41K$ 80,41K
Исторический максимум:
$ 0,00293392
$ 0,00293392$ 0,00293392
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Just Cuz (CUZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Just Cuz (CUZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CUZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CUZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUZ, изучите текущую цену CUZ!

Прогноз цены CUZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.