Токеномика ju rugan (JU) Откройте для себя ключевую информацию о ju rugan (JU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ju rugan (JU) Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you! Официальный сайт: https://www.jurugan.xyz/ Купить JU сейчас!

Токеномика и анализ цен ju rugan (JU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ju rugan (JU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Общее предложение: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Оборотное предложение: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Исторический максимум: $ 0.00525852 $ 0.00525852 $ 0.00525852 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ju rugan (JU)

Токеномика ju rugan (JU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ju rugan (JU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JU, изучите текущую цену JU!

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