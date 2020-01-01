Токеномика Jiffpom (JIFF) Откройте для себя ключевую информацию о Jiffpom (JIFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jiffpom (JIFF) Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. Официальный сайт: https://jiffpom.meme/ Купить JIFF сейчас!

Токеномика и анализ цен Jiffpom (JIFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jiffpom (JIFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,45K $ 27,45K $ 27,45K Общее предложение: $ 99,45M $ 99,45M $ 99,45M Оборотное предложение: $ 99,45M $ 99,45M $ 99,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,45K $ 27,45K $ 27,45K Исторический максимум: $ 0,101729 $ 0,101729 $ 0,101729 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027599 $ 0,00027599 $ 0,00027599 Узнайте больше о цене Jiffpom (JIFF)

Токеномика Jiffpom (JIFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jiffpom (JIFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JIFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JIFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JIFF, изучите текущую цену JIFF!

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