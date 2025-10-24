Текущая цена ItForTheBiscuit сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RISK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RISK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ItForTheBiscuit сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RISK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RISK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RISK

Информация о цене RISK

Официальный сайт RISK

Токеномика RISK

Прогноз цен RISK

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ItForTheBiscuit

Цена ItForTheBiscuit (RISK)

Не в листинге

Текущая цена 1 RISK в USD:

$0,00012967
$0,00012967$0,00012967
-2,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ItForTheBiscuit (RISK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:47:30 (UTC+8)

Информация о ценах ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00139508
$ 0,00139508$ 0,00139508

$ 0
$ 0$ 0

-0,81%

-2,94%

-19,81%

-19,81%

Текущая цена ItForTheBiscuit (RISK) составляет --. За последние 24 часа RISK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RISK за все время составляет $ 0,00139508, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RISK изменился на -0,81% за последний час, на -2,94% за 24 часа и на -19,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ItForTheBiscuit (RISK)

$ 119,33K
$ 119,33K$ 119,33K

--
----

$ 119,33K
$ 119,33K$ 119,33K

920,30M
920,30M 920,30M

920 296 414,733633
920 296 414,733633 920 296 414,733633

Текущая рыночная капитализация ItForTheBiscuit составляет $ 119,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RISK составляет 920,30M, а общее предложение – 920296414.733633. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 119,33K.

История цен ItForTheBiscuit (RISK) в USD

За сегодня изменение цены ItForTheBiscuit на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ItForTheBiscuit на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ItForTheBiscuit на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ItForTheBiscuit на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,94%
30 дней$ 0-68,57%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ItForTheBiscuit (RISK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ItForTheBiscuit (USD)

Сколько будет стоить ItForTheBiscuit (RISK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ItForTheBiscuit (RISK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ItForTheBiscuit.

Проверьте прогноз цены ItForTheBiscuit!

RISK на местную валюту

Токеномика ItForTheBiscuit (RISK)

Понимание токеномики ItForTheBiscuit (RISK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RISK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ItForTheBiscuit (RISK)

Сколько стоит ItForTheBiscuit (RISK) на сегодня?
Актуальная цена RISK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RISK в USD?
Текущая цена RISK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ItForTheBiscuit?
Рыночная капитализация RISK составляет $ 119,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RISK?
Циркулирующее предложение RISK составляет 920,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RISK?
RISK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00139508 USD.
Какова была минимальная цена RISK за все время (ATL)?
RISK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RISK?
Объем торгов за последние 24 часа для RISK составляет -- USD.
Вырастет ли RISK в цене в этом году?
RISK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RISK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:47:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ItForTheBiscuit (RISK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.