Токеномика и анализ цен Interactively ($IXLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Interactively ($IXLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,63K $ 21,63K $ 21,63K Общее предложение: $ 998,76M $ 998,76M $ 998,76M Оборотное предложение: $ 998,76M $ 998,76M $ 998,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,63K $ 21,63K $ 21,63K Исторический максимум: $ 0,00007167 $ 0,00007167 $ 0,00007167 Исторический минимум: $ 0,00002125 $ 0,00002125 $ 0,00002125 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Interactively ($IXLY) Купить $IXLY сейчас!

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we're expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives. $IXLY: Official Token of Interactively The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos. Build. Share. Own. The future of interactive content starts here. Официальный сайт: https://www.interactively.io/ixly

Токеномика Interactively ($IXLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Interactively ($IXLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $IXLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $IXLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $IXLY, изучите текущую цену $IXLY!

