Информация о Interactively ($IXLY)
Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives.
$IXLY: Official Token of Interactively
The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos.
Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.
Токеномика Interactively ($IXLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Interactively ($IXLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $IXLY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $IXLY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $IXLY, изучите текущую цену $IXLY!
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
