Токеномика INDIE CRUSH (INDIE) Откройте для себя ключевую информацию о INDIE CRUSH (INDIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INDIE CRUSH (INDIE) IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Официальный сайт: https://www.indiecru.sh Whitepaper: https://www.indiecru.sh/$indie Купить INDIE сейчас!

Токеномика и анализ цен INDIE CRUSH (INDIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INDIE CRUSH (INDIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,80K $ 45,80K $ 45,80K Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,80K $ 45,80K $ 45,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене INDIE CRUSH (INDIE)

Токеномика INDIE CRUSH (INDIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INDIE CRUSH (INDIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INDIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INDIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INDIE, изучите текущую цену INDIE!

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