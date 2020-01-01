Токеномика Incept (INCEPT) Откройте для себя ключевую информацию о Incept (INCEPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Incept (INCEPT) INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Официальный сайт: https://incept.build Whitepaper: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Купить INCEPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Incept (INCEPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Incept (INCEPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,84K $ 42,84K $ 42,84K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,84K $ 42,84K $ 42,84K Исторический максимум: $ 892,39 $ 892,39 $ 892,39 Исторический минимум: $ 2,02 $ 2,02 $ 2,02 Текущая цена: $ 4,28 $ 4,28 $ 4,28 Узнайте больше о цене Incept (INCEPT)

Токеномика Incept (INCEPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Incept (INCEPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INCEPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INCEPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INCEPT, изучите текущую цену INCEPT!

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