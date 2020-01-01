Токеномика Incept (INCEPT)

Токеномика Incept (INCEPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Incept (INCEPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Incept (INCEPT)

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management.

This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.

Официальный сайт:
https://incept.build
Whitepaper:
https://incept.build/resources/INCEPT.pdf

Токеномика и анализ цен Incept (INCEPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Incept (INCEPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,84K
$ 42,84K$ 42,84K
Общее предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
Оборотное предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,84K
$ 42,84K$ 42,84K
Исторический максимум:
$ 892,39
$ 892,39$ 892,39
Исторический минимум:
$ 2,02
$ 2,02$ 2,02
Текущая цена:
$ 4,28
$ 4,28$ 4,28

Токеномика Incept (INCEPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Incept (INCEPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INCEPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INCEPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INCEPT, изучите текущую цену INCEPT!

Прогноз цены INCEPT

Хотите узнать, куда может двигаться INCEPT? Наша страница прогноза цены INCEPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.