Цена IguVerse IGU (IGU)
Текущая цена IguVerse IGU (IGU) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 283,36K USD. Цена IGU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка IguVerse IGU:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены IguVerse IGU в течение дня составляет -25,41%
- Оборотное предложение составляет 291,52M USD
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За сегодня изменение цены IguVerse IGU на USD составило $ -0,000333725899375346.
За последние 30 дней изменение цены IguVerse IGU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены IguVerse IGU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены IguVerse IGU на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000333725899375346
|-25,41%
|30 дней
|$ 0
|-49,28%
|60 дней
|$ 0
|-29,23%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен IguVerse IGU: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,43%
-25,41%
-31,49%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
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