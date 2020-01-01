Токеномика Hopecoin ($HOPE) Откройте для себя ключевую информацию о Hopecoin ($HOPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hopecoin ($HOPE) $HOPE isn’t just a token—it’s a community. Together, we’re building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future. The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow. Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be. Официальный сайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721448408-scenario-terminal-of-truths-txt Купить $HOPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Hopecoin ($HOPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hopecoin ($HOPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,68K $ 10,68K $ 10,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,68K $ 10,68K $ 10,68K Исторический максимум: $ 0,00105176 $ 0,00105176 $ 0,00105176 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hopecoin ($HOPE)

Токеномика Hopecoin ($HOPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hopecoin ($HOPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $HOPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $HOPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HOPE, изучите текущую цену $HOPE!

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