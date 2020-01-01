Токеномика Hopecoin ($HOPE)

Токеномика Hopecoin ($HOPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Hopecoin ($HOPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hopecoin ($HOPE)

$HOPE isn’t just a token—it’s a community. Together, we’re building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future.

The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow.

Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be.

Официальный сайт:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721448408-scenario-terminal-of-truths-txt

Токеномика и анализ цен Hopecoin ($HOPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hopecoin ($HOPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,68K
$ 10,68K$ 10,68K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,68K
$ 10,68K$ 10,68K
Исторический максимум:
$ 0,00105176
$ 0,00105176$ 0,00105176
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hopecoin ($HOPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hopecoin ($HOPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $HOPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $HOPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HOPE, изучите текущую цену $HOPE!

Прогноз цены $HOPE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.