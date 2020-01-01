Токеномика HOG (HOG)

Токеномика HOG (HOG)

Откройте для себя ключевую информацию о HOG (HOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HOG (HOG)

What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

Официальный сайт:
https://hogonsolana.fun/
Whitepaper:
https://hogonsolana.fun/

Токеномика и анализ цен HOG (HOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HOG (HOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,35K
$ 26,35K$ 26,35K
Общее предложение:
$ 999,02M
$ 999,02M$ 999,02M
Оборотное предложение:
$ 999,02M
$ 999,02M$ 999,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,35K
$ 26,35K$ 26,35K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика HOG (HOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HOG (HOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOG, изучите текущую цену HOG!

Прогноз цены HOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.