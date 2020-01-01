Токеномика HOG (HOG) Откройте для себя ключевую информацию о HOG (HOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HOG (HOG) What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market. Официальный сайт: https://hogonsolana.fun/ Whitepaper: https://hogonsolana.fun/ Купить HOG сейчас!

Токеномика и анализ цен HOG (HOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HOG (HOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,35K $ 26,35K $ 26,35K Общее предложение: $ 999,02M $ 999,02M $ 999,02M Оборотное предложение: $ 999,02M $ 999,02M $ 999,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,35K $ 26,35K $ 26,35K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене HOG (HOG)

Токеномика HOG (HOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HOG (HOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOG, изучите текущую цену HOG!

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