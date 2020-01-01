Токеномика Hercules Token (TORCH) Откройте для себя ключевую информацию о Hercules Token (TORCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hercules Token (TORCH) Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Официальный сайт: https://www.hercules.exchange/ Купить TORCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Hercules Token (TORCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hercules Token (TORCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 510,91K $ 510,91K $ 510,91K Общее предложение: $ 8,59M $ 8,59M $ 8,59M Оборотное предложение: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Исторический максимум: $ 2,41 $ 2,41 $ 2,41 Исторический минимум: $ 0,138481 $ 0,138481 $ 0,138481 Текущая цена: $ 0,157414 $ 0,157414 $ 0,157414 Узнайте больше о цене Hercules Token (TORCH)

Токеномика Hercules Token (TORCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hercules Token (TORCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TORCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TORCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORCH, изучите текущую цену TORCH!

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