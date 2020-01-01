Токеномика Help (HELP)

Токеномика Help (HELP)

Откройте для себя ключевую информацию о Help (HELP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Help (HELP)

HELP is an open source video understanding framework that produces engagement-optimized videos. Designed to transform long-form content into viral-ready clips, HELP intelligently identifies and extracts key moments by analyzing visual, audio, and textual data. Its advanced algorithms pinpoint emotionally compelling segments that capture viewer attention, while a tailored reformatting process ensures each clip is optimized for specific social media platforms. By continuously evolving through community feedback and innovative AI techniques, HELP sets a new standard in digital storytelling and content creation, empowering creators to maximize their reach and engagement.

Официальный сайт:
https://helpverse.ai

Токеномика и анализ цен Help (HELP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Help (HELP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Общее предложение:
$ 300,00K
$ 300,00K$ 300,00K
Оборотное предложение:
$ 91,00K
$ 91,00K$ 91,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Исторический максимум:
$ 67,57
$ 67,57$ 67,57
Исторический минимум:
$ 6,09
$ 6,09$ 6,09
Текущая цена:
$ 11,23
$ 11,23$ 11,23

Токеномика Help (HELP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Help (HELP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HELP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HELP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELP, изучите текущую цену HELP!

Прогноз цены HELP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.