Токеномика HeLa USD (HLUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о HeLa USD (HLUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:04:15 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен HeLa USD (HLUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HeLa USD (HLUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,80M
$ 1,80M
Общее предложение:
$ 1,80M
$ 1,80M
Оборотное предложение:
$ 1,80M
$ 1,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,80M
$ 1,80M
Исторический максимум:
$ 1,015
$ 1,015
Исторический минимум:
$ 0,943098
$ 0,943098
Текущая цена:
$ 1,001
$ 1,001

Информация о HeLa USD (HLUSD)

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem.

HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

Официальный сайт:
https://www.helalabs.com/
Whitepaper:
https://helalabs.com/hela-whitepaper.pdf

Токеномика HeLa USD (HLUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HeLa USD (HLUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HLUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HLUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HLUSD, изучите текущую цену HLUSD!

Прогноз цены HLUSD

Хотите узнать, куда может двигаться HLUSD? Наша страница прогноза цены HLUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

