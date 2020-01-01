Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR)
Информация о HedgewaterDAO ($HWTR)
Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.
We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.
We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.
Токеномика и анализ цен HedgewaterDAO ($HWTR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене HedgewaterDAO ($HWTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики HedgewaterDAO ($HWTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $HWTR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $HWTR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HWTR, изучите текущую цену $HWTR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.