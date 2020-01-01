Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR)

Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR)

Откройте для себя ключевую информацию о HedgewaterDAO ($HWTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Официальный сайт:
https://www.hedgewater.xyz/
Whitepaper:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

Токеномика и анализ цен HedgewaterDAO ($HWTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HedgewaterDAO ($HWTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 600,53K
$ 600,53K$ 600,53K
Общее предложение:
$ 111,60M
$ 111,60M$ 111,60M
Оборотное предложение:
$ 107,20M
$ 107,20M$ 107,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 625,18K
$ 625,18K$ 625,18K
Исторический максимум:
$ 0,08057
$ 0,08057$ 0,08057
Исторический минимум:
$ 0,00113541
$ 0,00113541$ 0,00113541
Текущая цена:
$ 0,0056019
$ 0,0056019$ 0,0056019

Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HedgewaterDAO ($HWTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $HWTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $HWTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HWTR, изучите текущую цену $HWTR!

Прогноз цены $HWTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.