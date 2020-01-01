Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR) Откройте для себя ключевую информацию о HedgewaterDAO ($HWTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HedgewaterDAO ($HWTR) Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Официальный сайт: https://www.hedgewater.xyz/ Whitepaper: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Купить $HWTR сейчас!

Токеномика и анализ цен HedgewaterDAO ($HWTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HedgewaterDAO ($HWTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 600,53K $ 600,53K $ 600,53K Общее предложение: $ 111,60M $ 111,60M $ 111,60M Оборотное предложение: $ 107,20M $ 107,20M $ 107,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 625,18K $ 625,18K $ 625,18K Исторический максимум: $ 0,08057 $ 0,08057 $ 0,08057 Исторический минимум: $ 0,00113541 $ 0,00113541 $ 0,00113541 Текущая цена: $ 0,0056019 $ 0,0056019 $ 0,0056019 Узнайте больше о цене HedgewaterDAO ($HWTR)

Токеномика HedgewaterDAO ($HWTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HedgewaterDAO ($HWTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $HWTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $HWTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HWTR, изучите текущую цену $HWTR!

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