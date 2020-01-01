Токеномика Gun Game (GG)

Токеномика Gun Game (GG)

Откройте для себя ключевую информацию о Gun Game (GG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gun Game (GG)

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

Официальный сайт:
https://gungame.tech/
Whitepaper:
https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен Gun Game (GG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gun Game (GG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 65,47K
$ 65,47K$ 65,47K
Общее предложение:
$ 88,41M
$ 88,41M$ 88,41M
Оборотное предложение:
$ 68,18M
$ 68,18M$ 68,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 84,89K
$ 84,89K$ 84,89K
Исторический максимум:
$ 0,02990797
$ 0,02990797$ 0,02990797
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00096019
$ 0,00096019$ 0,00096019

Токеномика Gun Game (GG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gun Game (GG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GG, изучите текущую цену GG!

Прогноз цены GG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.