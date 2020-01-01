Токеномика Gun Game (GG) Откройте для себя ключевую информацию о Gun Game (GG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gun Game (GG) Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Официальный сайт: https://gungame.tech/ Whitepaper: https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf Купить GG сейчас!

Токеномика и анализ цен Gun Game (GG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gun Game (GG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,47K $ 65,47K $ 65,47K Общее предложение: $ 88,41M $ 88,41M $ 88,41M Оборотное предложение: $ 68,18M $ 68,18M $ 68,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,89K $ 84,89K $ 84,89K Исторический максимум: $ 0,02990797 $ 0,02990797 $ 0,02990797 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00096019 $ 0,00096019 $ 0,00096019 Узнайте больше о цене Gun Game (GG)

Токеномика Gun Game (GG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gun Game (GG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GG, изучите текущую цену GG!

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