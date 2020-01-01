Токеномика GRASS ($GRASS) Откройте для себя ключевую информацию о GRASS ($GRASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GRASS ($GRASS) $GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way. Официальный сайт: https://touchgrassnow.xyz/ Купить $GRASS сейчас!

Токеномика и анализ цен GRASS ($GRASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRASS ($GRASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,41K $ 53,41K $ 53,41K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,41K $ 53,41K $ 53,41K Исторический максимум: $ 0,01644762 $ 0,01644762 $ 0,01644762 Исторический минимум: $ 0,00004168 $ 0,00004168 $ 0,00004168 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GRASS ($GRASS)

Токеномика GRASS ($GRASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRASS ($GRASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $GRASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $GRASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $GRASS, изучите текущую цену $GRASS!

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