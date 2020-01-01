Токеномика GOOSEAI (GOOSE) Откройте для себя ключевую информацию о GOOSEAI (GOOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOOSEAI (GOOSE) $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Официальный сайт: https://gooseai.io/ Whitepaper: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Купить GOOSE сейчас!

Токеномика и анализ цен GOOSEAI (GOOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOOSEAI (GOOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,25K $ 69,25K $ 69,25K Общее предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M Оборотное предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,25K $ 69,25K $ 69,25K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GOOSEAI (GOOSE)

Токеномика GOOSEAI (GOOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOOSEAI (GOOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOSE, изучите текущую цену GOOSE!

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