Токеномика GOOSEAI (GOOSE)

Токеномика GOOSEAI (GOOSE)

Откройте для себя ключевую информацию о GOOSEAI (GOOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GOOSEAI (GOOSE)

$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.

Официальный сайт:
https://gooseai.io/
Whitepaper:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318

Токеномика и анализ цен GOOSEAI (GOOSE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOOSEAI (GOOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 69,25K
$ 69,25K$ 69,25K
Общее предложение:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
Оборотное предложение:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,25K
$ 69,25K$ 69,25K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GOOSEAI (GOOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOOSEAI (GOOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOOSE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOOSE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOSE, изучите текущую цену GOOSE!

Прогноз цены GOOSE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.