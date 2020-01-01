Токеномика Golden Doge (GDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Golden Doge (GDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golden Doge (GDOGE) Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Официальный сайт: https://goldendoge.finance/ Купить GDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Golden Doge (GDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golden Doge (GDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,10K $ 66,10K $ 66,10K Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,10K $ 66,10K $ 66,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Golden Doge (GDOGE)

Токеномика Golden Doge (GDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golden Doge (GDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GDOGE, изучите текущую цену GDOGE!

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