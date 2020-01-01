Токеномика GOATX (GOATX)

Токеномика GOATX (GOATX)

Откройте для себя ключевую информацию о GOATX (GOATX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GOATX (GOATX)

G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include:

92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity

5-tier holder classification system with benefits

Full token distribution in 14 days

Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’

Официальный сайт:
https://app.thegoatx.win/
Whitepaper:
https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x

Токеномика и анализ цен GOATX (GOATX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOATX (GOATX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,93K
$ 40,93K$ 40,93K
Общее предложение:
$ 1,90T
$ 1,90T$ 1,90T
Оборотное предложение:
$ 1,90T
$ 1,90T$ 1,90T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 40,93K
$ 40,93K$ 40,93K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GOATX (GOATX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOATX (GOATX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOATX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOATX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATX, изучите текущую цену GOATX!

Прогноз цены GOATX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.