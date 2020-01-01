Токеномика GOATX (GOATX) Откройте для себя ключевую информацию о GOATX (GOATX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOATX (GOATX) G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’ Официальный сайт: https://app.thegoatx.win/ Whitepaper: https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x Купить GOATX сейчас!

Токеномика и анализ цен GOATX (GOATX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOATX (GOATX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,93K $ 40,93K $ 40,93K Общее предложение: $ 1,90T $ 1,90T $ 1,90T Оборотное предложение: $ 1,90T $ 1,90T $ 1,90T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,93K $ 40,93K $ 40,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GOATX (GOATX)

Токеномика GOATX (GOATX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOATX (GOATX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOATX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOATX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATX, изучите текущую цену GOATX!

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