Токеномика goatseglebe (GLEBE)

Токеномика goatseglebe (GLEBE)

Откройте для себя ключевую информацию о goatseglebe (GLEBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о goatseglebe (GLEBE)

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another.

$Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE )

This continues to go deeper as the rabbit trail thickens.

To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

Официальный сайт:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt

Токеномика и анализ цен goatseglebe (GLEBE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене goatseglebe (GLEBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,00K
$ 11,00K$ 11,00K
Общее предложение:
$ 993,92M
$ 993,92M$ 993,92M
Оборотное предложение:
$ 993,92M
$ 993,92M$ 993,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,00K
$ 11,00K$ 11,00K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика goatseglebe (GLEBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики goatseglebe (GLEBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLEBE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLEBE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLEBE, изучите текущую цену GLEBE!

Прогноз цены GLEBE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.