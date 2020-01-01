Токеномика goatseglebe (GLEBE) Откройте для себя ключевую информацию о goatseglebe (GLEBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о goatseglebe (GLEBE) Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Официальный сайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Купить GLEBE сейчас!

Токеномика и анализ цен goatseglebe (GLEBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене goatseglebe (GLEBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,00K $ 11,00K $ 11,00K Общее предложение: $ 993,92M $ 993,92M $ 993,92M Оборотное предложение: $ 993,92M $ 993,92M $ 993,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,00K $ 11,00K $ 11,00K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене goatseglebe (GLEBE)

Токеномика goatseglebe (GLEBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики goatseglebe (GLEBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLEBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLEBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLEBE, изучите текущую цену GLEBE!

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