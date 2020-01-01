Токеномика CyberConnect (CYBER)

Токеномика CyberConnect (CYBER)

Откройте для себя ключевую информацию о CyberConnect (CYBER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CyberConnect (CYBER)

CyberConnect - это социальная сеть web3, которая позволяет разработчикам создавать социальные приложения, дающие пользователям возможность владеть своей цифровой идентичностью, контентом, связями и взаимодействием.

Официальный сайт:
https://cyber.co/
Whitepaper:
https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z

Токеномика и анализ цен CyberConnect (CYBER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CyberConnect (CYBER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54,83M
$ 54,83M$ 54,83M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 44,86M
$ 44,86M$ 44,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 122,22M
$ 122,22M$ 122,22M
Исторический максимум:
$ 17,871
$ 17,871$ 17,871
Исторический минимум:
$ 0,8991445675485243
$ 0,8991445675485243$ 0,8991445675485243
Текущая цена:
$ 1,2222
$ 1,2222$ 1,2222

Токеномика CyberConnect (CYBER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CyberConnect (CYBER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYBER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYBER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBER, изучите текущую цену CYBER!

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История цены CyberConnect (CYBER)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.