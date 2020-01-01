Токеномика CyberConnect (CYBER) Откройте для себя ключевую информацию о CyberConnect (CYBER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CyberConnect (CYBER) CyberConnect - это социальная сеть web3, которая позволяет разработчикам создавать социальные приложения, дающие пользователям возможность владеть своей цифровой идентичностью, контентом, связями и взаимодействием. Официальный сайт: https://cyber.co/ Whitepaper: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z Купить CYBER сейчас!

Токеномика и анализ цен CyberConnect (CYBER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CyberConnect (CYBER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,83M $ 54,83M $ 54,83M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 44,86M $ 44,86M $ 44,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,22M $ 122,22M $ 122,22M Исторический максимум: $ 17,871 $ 17,871 $ 17,871 Исторический минимум: $ 0,8991445675485243 $ 0,8991445675485243 $ 0,8991445675485243 Текущая цена: $ 1,2222 $ 1,2222 $ 1,2222 Узнайте больше о цене CyberConnect (CYBER)

Токеномика CyberConnect (CYBER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CyberConnect (CYBER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYBER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYBER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBER, изучите текущую цену CYBER!

Как купить CYBER Заинтересованы в добавлении CyberConnect (CYBER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CYBER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CYBER на MEXC прямо сейчас!

История цены CyberConnect (CYBER) Анализ истории цены CYBER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CYBER прямо сейчас!

Прогноз цены CYBER Хотите узнать, куда может двигаться CYBER? Наша страница прогноза цены CYBER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CYBER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!