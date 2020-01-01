Токеномика GOATSE (GOATSE) Откройте для себя ключевую информацию о GOATSE (GOATSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOATSE (GOATSE) GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Официальный сайт: https://tickergoatse.xyz Купить GOATSE сейчас!

Токеномика и анализ цен GOATSE (GOATSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOATSE (GOATSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,16K $ 14,16K $ 14,16K Общее предложение: $ 99 928,61T $ 99 928,61T $ 99 928,61T Оборотное предложение: $ 99 928,61T $ 99 928,61T $ 99 928,61T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,16K $ 14,16K $ 14,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GOATSE (GOATSE)

Токеномика GOATSE (GOATSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOATSE (GOATSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOATSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOATSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATSE, изучите текущую цену GOATSE!

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