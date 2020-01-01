Токеномика Gnome (GNOME) Откройте для себя ключевую информацию о Gnome (GNOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gnome (GNOME) $GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community. Официальный сайт: https://gnomegnome.fun/ Купить GNOME сейчас!

Токеномика и анализ цен Gnome (GNOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gnome (GNOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,29K $ 21,29K $ 21,29K Общее предложение: $ 998,25M $ 998,25M $ 998,25M Оборотное предложение: $ 998,25M $ 998,25M $ 998,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,29K $ 21,29K $ 21,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gnome (GNOME)

Токеномика Gnome (GNOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gnome (GNOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNOME, изучите текущую цену GNOME!

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