Токеномика Glades (GLDS) Откройте для себя ключевую информацию о Glades (GLDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glades (GLDS) Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. Официальный сайт: https://glades.ai/ Whitepaper: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper Купить GLDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Glades (GLDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glades (GLDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 357,23K $ 357,23K $ 357,23K Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: $ 949,96M $ 949,96M $ 949,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 376,01K $ 376,01K $ 376,01K Исторический максимум: $ 0,00507594 $ 0,00507594 $ 0,00507594 Исторический минимум: $ 0,00004475 $ 0,00004475 $ 0,00004475 Текущая цена: $ 0,00037912 $ 0,00037912 $ 0,00037912 Узнайте больше о цене Glades (GLDS)

Токеномика Glades (GLDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glades (GLDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLDS, изучите текущую цену GLDS!

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