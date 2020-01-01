Токеномика Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Откройте для себя ключевую информацию о Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Официальный сайт: https://ghibli-kapibala.fun/ Купить KAPIBALA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,32K $ 8,32K $ 8,32K Общее предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Оборотное предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,32K $ 8,32K $ 8,32K Исторический максимум: $ 0,01480693 $ 0,01480693 $ 0,01480693 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Токеномика Ghibli Kapibala (KAPIBALA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ghibli Kapibala (KAPIBALA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAPIBALA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAPIBALA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAPIBALA, изучите текущую цену KAPIBALA!

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