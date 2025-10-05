Что такое Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal. - Official Solana CLI The Gorbagana Germinal. Official Solana CLI

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Germinal (GERM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Germinal (USD)

Сколько будет стоить Germinal (GERM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Germinal (GERM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Germinal.

Проверьте прогноз цены Germinal!

GERM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Germinal (GERM)

Понимание токеномики Germinal (GERM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GERM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Germinal (GERM) Сколько стоит Germinal (GERM) на сегодня? Актуальная цена GERM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GERM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GERM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Germinal? Рыночная капитализация GERM составляет $ 8,62K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GERM? Циркулирующее предложение GERM составляет 999,02M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GERM? GERM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GERM за все время (ATL)? GERM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GERM? Объем торгов за последние 24 часа для GERM составляет -- USD . Вырастет ли GERM в цене в этом году? GERM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GERM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Germinal (GERM)