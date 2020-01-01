Токеномика Genius (GENI) Откройте для себя ключевую информацию о Genius (GENI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Genius (GENI) Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income. Официальный сайт: https://www.geni.app/ Купить GENI сейчас!

Токеномика и анализ цен Genius (GENI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Genius (GENI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 658,83B $ 658,83B $ 658,83B Оборотное предложение: $ 305,25B $ 305,25B $ 305,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Genius (GENI)

Токеномика Genius (GENI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Genius (GENI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENI, изучите текущую цену GENI!

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