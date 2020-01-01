Токеномика Gegagedigedagedago (NUGGET)

Токеномика Gegagedigedagedago (NUGGET)

Откройте для себя ключевую информацию о Gegagedigedagedago (NUGGET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gegagedigedagedago (NUGGET)

Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity.

At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.

Официальный сайт:
https://nuggetsolana.xyz/

Токеномика и анализ цен Gegagedigedagedago (NUGGET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gegagedigedagedago (NUGGET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,07K
$ 31,07K$ 31,07K
Общее предложение:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
Оборотное предложение:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,07K
$ 31,07K$ 31,07K
Исторический максимум:
$ 0,00937674
$ 0,00937674$ 0,00937674
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Gegagedigedagedago (NUGGET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gegagedigedagedago (NUGGET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NUGGET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NUGGET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUGGET, изучите текущую цену NUGGET!

Прогноз цены NUGGET

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.