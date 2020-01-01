Токеномика Gary Gonesler (GONESLER) Откройте для себя ключевую информацию о Gary Gonesler (GONESLER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gary Gonesler (GONESLER) Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Официальный сайт: https://www.garygonesler.com/ Купить GONESLER сейчас!

Токеномика и анализ цен Gary Gonesler (GONESLER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gary Gonesler (GONESLER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,18K $ 23,18K $ 23,18K Общее предложение: $ 964,56M $ 964,56M $ 964,56M Оборотное предложение: $ 964,56M $ 964,56M $ 964,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,18K $ 23,18K $ 23,18K Исторический максимум: $ 0,00471258 $ 0,00471258 $ 0,00471258 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gary Gonesler (GONESLER)

Токеномика Gary Gonesler (GONESLER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gary Gonesler (GONESLER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GONESLER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GONESLER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GONESLER, изучите текущую цену GONESLER!

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