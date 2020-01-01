Токеномика MAGA (MAGA) Откройте для себя ключевую информацию о MAGA (MAGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAGA (MAGA) MAGA - это мемкоин в сети Ethereum, название токена - $MAGA. Официальный сайт: https://maga2024.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x25d01b5b39e58843291586a5d8afddf744bdeb13 Купить MAGA сейчас!

Токеномика и анализ цен MAGA (MAGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAGA (MAGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 202,40T $ 202,40T $ 202,40T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,50K $ 75,50K $ 75,50K Исторический максимум: $ 0,00000003 $ 0,00000003 $ 0,00000003 Исторический минимум: $ 0,000000000282662769 $ 0,000000000282662769 $ 0,000000000282662769 Текущая цена: $ 0,000000000373 $ 0,000000000373 $ 0,000000000373 Узнайте больше о цене MAGA (MAGA)

Токеномика MAGA (MAGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAGA (MAGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGA, изучите текущую цену MAGA!

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