Токеномика FROQ (FROQ) Откройте для себя ключевую информацию о FROQ (FROQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FROQ (FROQ) The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Официальный сайт: https://froq.xyz Купить FROQ сейчас!

Токеномика и анализ цен FROQ (FROQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROQ (FROQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61.64K $ 61.64K $ 61.64K Общее предложение: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Оборотное предложение: $ 749.59K $ 749.59K $ 749.59K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82.23K $ 82.23K $ 82.23K Исторический максимум: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Исторический минимум: $ 0.051127 $ 0.051127 $ 0.051127 Текущая цена: $ 0.082232 $ 0.082232 $ 0.082232 Узнайте больше о цене FROQ (FROQ)

Токеномика FROQ (FROQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FROQ (FROQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROQ, изучите текущую цену FROQ!

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