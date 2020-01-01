Токеномика FROQ (FROQ)

Токеномика FROQ (FROQ)

Откройте для себя ключевую информацию о FROQ (FROQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FROQ (FROQ)

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games:

Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative.

Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction.

$FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

Официальный сайт:
https://froq.xyz

Токеномика и анализ цен FROQ (FROQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROQ (FROQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 61.64K
$ 61.64K$ 61.64K
Общее предложение:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Оборотное предложение:
$ 749.59K
$ 749.59K$ 749.59K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 82.23K
$ 82.23K$ 82.23K
Исторический максимум:
$ 3.16
$ 3.16$ 3.16
Исторический минимум:
$ 0.051127
$ 0.051127$ 0.051127
Текущая цена:
$ 0.082232
$ 0.082232$ 0.082232

Токеномика FROQ (FROQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FROQ (FROQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FROQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FROQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROQ, изучите текущую цену FROQ!

Прогноз цены FROQ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.