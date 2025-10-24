Текущая цена Frog X Toad 6900 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FXT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FXT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Frog X Toad 6900 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FXT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FXT прямо сейчас на MEXC.

Цена Frog X Toad 6900 (FXT)

Не в листинге

Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
График цены Frog X Toad 6900 (FXT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:55:14 (UTC+8)

Информация о ценах Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3,70%

-2,37%

+0,79%

+0,79%

Текущая цена Frog X Toad 6900 (FXT) составляет --. За последние 24 часа FXT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FXT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FXT изменился на -3,70% за последний час, на -2,37% за 24 часа и на +0,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 42,59K
$ 42,59K$ 42,59K

--
----

$ 42,59K
$ 42,59K$ 42,59K

69,00B
69,00B 69,00B

69 000 000 000,0
69 000 000 000,0 69 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Frog X Toad 6900 составляет $ 42,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FXT составляет 69,00B, а общее предложение – 69000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42,59K.

История цен Frog X Toad 6900 (FXT) в USD

За сегодня изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,37%
30 дней$ 0-27,26%
60 дней$ 0-90,67%
90 дней$ 0--

Что такое Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

Прогноз цены Frog X Toad 6900 (USD)

Сколько будет стоить Frog X Toad 6900 (FXT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Frog X Toad 6900 (FXT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Frog X Toad 6900.

Проверьте прогноз цены Frog X Toad 6900!

Токеномика Frog X Toad 6900 (FXT)

Понимание токеномики Frog X Toad 6900 (FXT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FXT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Frog X Toad 6900 (FXT)

Сколько стоит Frog X Toad 6900 (FXT) на сегодня?
Актуальная цена FXT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FXT в USD?
Текущая цена FXT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Frog X Toad 6900?
Рыночная капитализация FXT составляет $ 42,59K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FXT?
Циркулирующее предложение FXT составляет 69,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FXT?
FXT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена FXT за все время (ATL)?
FXT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FXT?
Объем торгов за последние 24 часа для FXT составляет -- USD.
Вырастет ли FXT в цене в этом году?
FXT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FXT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:55:14 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.