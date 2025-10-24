Цена Frog X Toad 6900 (FXT)
-3,70%
-2,37%
+0,79%
+0,79%
Текущая цена Frog X Toad 6900 (FXT) составляет --. За последние 24 часа FXT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FXT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, FXT изменился на -3,70% за последний час, на -2,37% за 24 часа и на +0,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Frog X Toad 6900 составляет $ 42,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FXT составляет 69,00B, а общее предложение – 69000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42,59K.
За сегодня изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Frog X Toad 6900 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,37%
|30 дней
|$ 0
|-27,26%
|60 дней
|$ 0
|-90,67%
|90 дней
|$ 0
|--
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.
At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.
Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
