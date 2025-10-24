Что такое Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel's timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos. At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing. Whether you're here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

Источник Frog X Toad 6900 (FXT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Frog X Toad 6900 (USD)

FXT на местную валюту

Токеномика Frog X Toad 6900 (FXT)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Frog X Toad 6900 (FXT) Сколько стоит Frog X Toad 6900 (FXT) на сегодня? Актуальная цена FXT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FXT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FXT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Frog X Toad 6900? Рыночная капитализация FXT составляет $ 42,59K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FXT? Циркулирующее предложение FXT составляет 69,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FXT? FXT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FXT за все время (ATL)? FXT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FXT? Объем торгов за последние 24 часа для FXT составляет -- USD . Вырастет ли FXT в цене в этом году? FXT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FXT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Frog X Toad 6900 (FXT)