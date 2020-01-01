Токеномика Freg (FREG) Откройте для себя ключевую информацию о Freg (FREG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Freg (FREG) The project centers around a super cute and friendly frog who loves to connect with everyone. This cheerful character embodies inclusivity and joy, aiming to bring people together and build a strong, united community. With its playful charm and welcoming nature, the frog inspires friendships, collaboration, and a shared sense of belonging in a fun and engaging environment filled with positivity. Официальный сайт: https://www.fregcoinsol.com/ Купить FREG сейчас!

Токеномика и анализ цен Freg (FREG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freg (FREG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,80K $ 7,80K $ 7,80K Общее предложение: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M Оборотное предложение: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,80K $ 7,80K $ 7,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Freg (FREG)

Токеномика Freg (FREG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Freg (FREG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREG, изучите текущую цену FREG!

Прогноз цены FREG Хотите узнать, куда может двигаться FREG? Наша страница прогноза цены FREG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FREG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!