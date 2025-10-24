Что такое Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It's a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

Источник Fox inu (FINU) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Fox inu (FINU)

Понимание токеномики Fox inu (FINU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FINU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fox inu (FINU) Сколько стоит Fox inu (FINU) на сегодня? Актуальная цена FINU в USD – 0,00311959 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FINU в USD? $ 0,00311959 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FINU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Fox inu? Рыночная капитализация FINU составляет $ 310,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FINU? Циркулирующее предложение FINU составляет 98,86M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FINU? FINU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00865818 USD . Какова была минимальная цена FINU за все время (ATL)? FINU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00134613 USD . Каков объем торгов FINU? Объем торгов за последние 24 часа для FINU составляет -- USD . Вырастет ли FINU в цене в этом году? FINU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FINU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Fox inu (FINU)