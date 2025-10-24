Текущая цена Fox inu сегодня составляет 0,00311959 USD. Следите за обновлениями цены FINU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FINU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fox inu сегодня составляет 0,00311959 USD. Следите за обновлениями цены FINU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FINU прямо сейчас на MEXC.

Цена Fox inu (FINU)

Текущая цена 1 FINU в USD:

$0,00313617
$0,00313617
+14,20%1D
График цены Fox inu (FINU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:40:02 (UTC+8)

Информация о ценах Fox inu (FINU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00263404
$ 0,00263404
Мин 24Ч
$ 0,00319597
$ 0,00319597
Макс 24Ч

$ 0,00263404
$ 0,00263404

$ 0,00319597
$ 0,00319597

$ 0,00865818
$ 0,00865818

$ 0,00134613
$ 0,00134613

+2,72%

+14,22%

+16,72%

+16,72%

Текущая цена Fox inu (FINU) составляет $0,00311959. За последние 24 часа FINU торговался в диапазоне от $ 0,00263404 до $ 0,00319597, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FINU за все время составляет $ 0,00865818, а минимальная – $ 0,00134613.

Что касается краткосрочной динамики, FINU изменился на +2,72% за последний час, на +14,22% за 24 часа и на +16,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fox inu (FINU)

$ 310,05K
$ 310,05K

--
--

$ 310,05K
$ 310,05K

98,86M
98,86M

98 862 777,11371821
98 862 777,11371821

Текущая рыночная капитализация Fox inu составляет $ 310,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FINU составляет 98,86M, а общее предложение – 98862777.11371821. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 310,05K.

История цен Fox inu (FINU) в USD

За сегодня изменение цены Fox inu на USD составило $ +0,00038849.
За последние 30 дней изменение цены Fox inu на USD составило $ -0,0013705965.
За последние 60 дней изменение цены Fox inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fox inu на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00038849+14,22%
30 дней$ -0,0013705965-43,93%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Fox inu (USD)

Сколько будет стоить Fox inu (FINU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fox inu (FINU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fox inu.

Проверьте прогноз цены Fox inu!

FINU на местную валюту

Токеномика Fox inu (FINU)

Понимание токеномики Fox inu (FINU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FINU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fox inu (FINU)

Сколько стоит Fox inu (FINU) на сегодня?
Актуальная цена FINU в USD – 0,00311959 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FINU в USD?
Текущая цена FINU в USD составляет $ 0,00311959. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fox inu?
Рыночная капитализация FINU составляет $ 310,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FINU?
Циркулирующее предложение FINU составляет 98,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FINU?
FINU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00865818 USD.
Какова была минимальная цена FINU за все время (ATL)?
FINU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00134613 USD.
Каков объем торгов FINU?
Объем торгов за последние 24 часа для FINU составляет -- USD.
Вырастет ли FINU в цене в этом году?
FINU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FINU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Fox inu (FINU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.