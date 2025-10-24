Что такое Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Flaze Coin (FLAZE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Flaze Coin (USD)

Сколько будет стоить Flaze Coin (FLAZE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Flaze Coin (FLAZE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Flaze Coin.

Проверьте прогноз цены Flaze Coin!

FLAZE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Flaze Coin (FLAZE)

Понимание токеномики Flaze Coin (FLAZE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLAZE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flaze Coin (FLAZE) Сколько стоит Flaze Coin (FLAZE) на сегодня? Актуальная цена FLAZE в USD – 0,00304398 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FLAZE в USD? $ 0,00304398 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FLAZE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Flaze Coin? Рыночная капитализация FLAZE составляет $ 58,64K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FLAZE? Циркулирующее предложение FLAZE составляет 19,27M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FLAZE? FLAZE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01720448 USD . Какова была минимальная цена FLAZE за все время (ATL)? FLAZE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00211363 USD . Каков объем торгов FLAZE? Объем торгов за последние 24 часа для FLAZE составляет -- USD . Вырастет ли FLAZE в цене в этом году? FLAZE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLAZE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Flaze Coin (FLAZE)