Текущая цена Flaze Coin сегодня составляет 0,00304398 USD. Следите за обновлениями цены FLAZE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLAZE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FLAZE

Информация о цене FLAZE

Официальный сайт FLAZE

Токеномика FLAZE

Прогноз цен FLAZE

Цена Flaze Coin (FLAZE)

Текущая цена 1 FLAZE в USD:

$0,00304398
$0,00304398
+2,30%1D
USD
График цены Flaze Coin (FLAZE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:54:08 (UTC+8)

Информация о ценах Flaze Coin (FLAZE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00290079
$ 0,00290079
Мин 24Ч
$ 0,00304398
$ 0,00304398
Макс 24Ч

$ 0,00290079
$ 0,00290079

$ 0,00304398
$ 0,00304398

$ 0,01720448
$ 0,01720448

$ 0,00211363
$ 0,00211363

--

+2,36%

+3,98%

+3,98%

Текущая цена Flaze Coin (FLAZE) составляет $0,00304398. За последние 24 часа FLAZE торговался в диапазоне от $ 0,00290079 до $ 0,00304398, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FLAZE за все время составляет $ 0,01720448, а минимальная – $ 0,00211363.

Что касается краткосрочной динамики, FLAZE изменился на -- за последний час, на +2,36% за 24 часа и на +3,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Flaze Coin (FLAZE)

$ 58,64K
$ 58,64K

--
--

$ 58,64K
$ 58,64K

19,27M
19,27M

19 265 572,042045552
19 265 572,042045552

Текущая рыночная капитализация Flaze Coin составляет $ 58,64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FLAZE составляет 19,27M, а общее предложение – 19265572.042045552. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,64K.

История цен Flaze Coin (FLAZE) в USD

За сегодня изменение цены Flaze Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Flaze Coin на USD составило $ -0,0003455255.
За последние 60 дней изменение цены Flaze Coin на USD составило $ -0,0018359028.
За последние 90 дней изменение цены Flaze Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,36%
30 дней$ -0,0003455255-11,35%
60 дней$ -0,0018359028-60,31%
90 дней$ 0--

Что такое Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

Источник Flaze Coin (FLAZE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Flaze Coin (USD)

Сколько будет стоить Flaze Coin (FLAZE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Flaze Coin (FLAZE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Flaze Coin.

Проверьте прогноз цены Flaze Coin!

FLAZE на местную валюту

Токеномика Flaze Coin (FLAZE)

Понимание токеномики Flaze Coin (FLAZE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLAZE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flaze Coin (FLAZE)

Сколько стоит Flaze Coin (FLAZE) на сегодня?
Актуальная цена FLAZE в USD – 0,00304398 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FLAZE в USD?
Текущая цена FLAZE в USD составляет $ 0,00304398. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Flaze Coin?
Рыночная капитализация FLAZE составляет $ 58,64K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FLAZE?
Циркулирующее предложение FLAZE составляет 19,27M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FLAZE?
FLAZE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01720448 USD.
Какова была минимальная цена FLAZE за все время (ATL)?
FLAZE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00211363 USD.
Каков объем торгов FLAZE?
Объем торгов за последние 24 часа для FLAZE составляет -- USD.
Вырастет ли FLAZE в цене в этом году?
FLAZE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLAZE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Flaze Coin (FLAZE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

