Текущая цена Flagship by Virtuals сегодня составляет 0,00326302 USD. Следите за обновлениями цены FYI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена Flagship by Virtuals (FYI)

Текущая цена 1 FYI в USD:

$0,00326217
$0,00326217
+0,40%1D
График цены Flagship by Virtuals (FYI) в реальном времени
Информация о ценах Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00300763
$ 0,00300763
Мин 24Ч
$ 0,0032853
$ 0,0032853
Макс 24Ч

$ 0,00300763
$ 0,00300763

$ 0,0032853
$ 0,0032853

$ 0,02405088
$ 0,02405088

$ 0,00218454
$ 0,00218454

-0,67%

+1,05%

-1,70%

-1,70%

Текущая цена Flagship by Virtuals (FYI) составляет $0,00326302. За последние 24 часа FYI торговался в диапазоне от $ 0,00300763 до $ 0,0032853, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FYI за все время составляет $ 0,02405088, а минимальная – $ 0,00218454.

Что касается краткосрочной динамики, FYI изменился на -0,67% за последний час, на +1,05% за 24 часа и на -1,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Flagship by Virtuals (FYI)

$ 316,88K
$ 316,88K

--
--

$ 3,26M
$ 3,26M

97,14M
97,14M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Flagship by Virtuals составляет $ 316,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FYI составляет 97,14M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,26M.

История цен Flagship by Virtuals (FYI) в USD

За сегодня изменение цены Flagship by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Flagship by Virtuals на USD составило $ -0,0015099621.
За последние 60 дней изменение цены Flagship by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Flagship by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,05%
30 дней$ -0,0015099621-46,27%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

Источник Flagship by Virtuals (FYI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Flagship by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Flagship by Virtuals (FYI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Flagship by Virtuals (FYI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Flagship by Virtuals.

FYI на местную валюту

Токеномика Flagship by Virtuals (FYI)

Понимание токеномики Flagship by Virtuals (FYI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FYI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flagship by Virtuals (FYI)

Сколько стоит Flagship by Virtuals (FYI) на сегодня?
Актуальная цена FYI в USD – 0,00326302 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FYI в USD?
Текущая цена FYI в USD составляет $ 0,00326302. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Flagship by Virtuals?
Рыночная капитализация FYI составляет $ 316,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FYI?
Циркулирующее предложение FYI составляет 97,14M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FYI?
FYI достиг максимальной цены (ATH) в 0,02405088 USD.
Какова была минимальная цена FYI за все время (ATL)?
FYI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00218454 USD.
Каков объем торгов FYI?
Объем торгов за последние 24 часа для FYI составляет -- USD.
Вырастет ли FYI в цене в этом году?
FYI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FYI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Flagship by Virtuals (FYI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

