Токеномика First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Официальный сайт: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Купить ROBOCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,16K $ 15,16K $ 15,16K Общее предложение: $ 998,91M $ 998,91M $ 998,91M Оборотное предложение: $ 998,91M $ 998,91M $ 998,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,16K $ 15,16K $ 15,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

Токеномика First Bitcoin ATM (ROBOCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROBOCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROBOCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROBOCOIN, изучите текущую цену ROBOCOIN!

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