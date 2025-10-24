Текущая цена Finna AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FINNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FINNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Finna AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FINNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FINNA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Finna AI

Цена Finna AI (FINNA)

Не в листинге

Текущая цена 1 FINNA в USD:

--
----
-0,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Finna AI (FINNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:53:34 (UTC+8)

Информация о ценах Finna AI (FINNA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00201926
$ 0,00201926$ 0,00201926

$ 0
$ 0$ 0

+0,98%

-0,67%

-6,82%

-6,82%

Текущая цена Finna AI (FINNA) составляет --. За последние 24 часа FINNA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FINNA за все время составляет $ 0,00201926, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FINNA изменился на +0,98% за последний час, на -0,67% за 24 часа и на -6,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Finna AI (FINNA)

$ 64,40K
$ 64,40K$ 64,40K

--
----

$ 64,40K
$ 64,40K$ 64,40K

999,98M
999,98M 999,98M

999 982 470,142927
999 982 470,142927 999 982 470,142927

Текущая рыночная капитализация Finna AI составляет $ 64,40K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FINNA составляет 999,98M, а общее предложение – 999982470.142927. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,40K.

История цен Finna AI (FINNA) в USD

За сегодня изменение цены Finna AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Finna AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Finna AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Finna AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,67%
30 дней$ 0-14,59%
60 дней$ 0-69,77%
90 дней$ 0--

Что такое Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

Источник Finna AI (FINNA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Finna AI (USD)

Сколько будет стоить Finna AI (FINNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Finna AI (FINNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Finna AI.

Проверьте прогноз цены Finna AI!

FINNA на местную валюту

Токеномика Finna AI (FINNA)

Понимание токеномики Finna AI (FINNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FINNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Finna AI (FINNA)

Сколько стоит Finna AI (FINNA) на сегодня?
Актуальная цена FINNA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FINNA в USD?
Текущая цена FINNA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Finna AI?
Рыночная капитализация FINNA составляет $ 64,40K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FINNA?
Циркулирующее предложение FINNA составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FINNA?
FINNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00201926 USD.
Какова была минимальная цена FINNA за все время (ATL)?
FINNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FINNA?
Объем торгов за последние 24 часа для FINNA составляет -- USD.
Вырастет ли FINNA в цене в этом году?
FINNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FINNA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:53:34 (UTC+8)

