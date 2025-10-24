Что такое Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what's really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Finna AI (FINNA) Сколько стоит Finna AI (FINNA) на сегодня? Актуальная цена FINNA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FINNA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FINNA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Finna AI? Рыночная капитализация FINNA составляет $ 64,40K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FINNA? Циркулирующее предложение FINNA составляет 999,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FINNA? FINNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00201926 USD . Какова была минимальная цена FINNA за все время (ATL)? FINNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FINNA? Объем торгов за последние 24 часа для FINNA составляет -- USD . Вырастет ли FINNA в цене в этом году? FINNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FINNA для более подробного анализа.

