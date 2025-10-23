Что такое Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

Прогноз цены Felysyum (USD)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Felysyum (FELY) Сколько стоит Felysyum (FELY) на сегодня? Актуальная цена FELY в USD – 0,33696 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FELY в USD? $ 0,33696 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FELY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Felysyum? Рыночная капитализация FELY составляет $ 14,75M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FELY? Циркулирующее предложение FELY составляет 43,77M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FELY? FELY достиг максимальной цены (ATH) в 0,356321 USD . Какова была минимальная цена FELY за все время (ATL)? FELY достиг минимальной цены (ATL) в 0,240519 USD . Каков объем торгов FELY? Объем торгов за последние 24 часа для FELY составляет -- USD . Вырастет ли FELY в цене в этом году? FELY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FELY для более подробного анализа.

