Токеномика FartGPT (FARTGPT)

Токеномика FartGPT (FARTGPT)

Откройте для себя ключевую информацию о FartGPT (FARTGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FartGPT (FARTGPT)

In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing.

Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning.

Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing.

FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.

Официальный сайт:
https://fartgpt.online/

Токеномика и анализ цен FartGPT (FARTGPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FartGPT (FARTGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K
Общее предложение:
$ 999,67M
$ 999,67M$ 999,67M
Оборотное предложение:
$ 999,67M
$ 999,67M$ 999,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FartGPT (FARTGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FartGPT (FARTGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FARTGPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FARTGPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTGPT, изучите текущую цену FARTGPT!

Прогноз цены FARTGPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.